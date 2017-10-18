×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Главный корпус УрФУ эвакуировали17 октября в 17:17

  • Текст

Из-за угрозы взрыва.

Вечером 17 октября в Екатеринбурге эвакуировали главный корпус Уральского федерального университета на улице Мира, а также студенческое общежитие №6 на улице Чапаева. Как сообщили "Уралинформбюро" студенты, поступила информация о минировании.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что комментарии будут давать представители полицейского главка. Однако на момент публикации новости получить официальную информацию в ГУ МВД не удалось. Пресс-служба университета не доступна для звонка.

Следует напомнить, что Россию осенью захлестнула волна телефонных минирований. Атаке лжетеррористов подверглись десятки городов. В уральской столице наиболее масштабные эвакуации произошли в конце сентября - тогда "заминированными" оказались более 150 зданий.

Также по теме:
Екатеринбург пережил цунами минирования

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×