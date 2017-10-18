Из-за угрозы взрыва.

Вечером 17 октября в Екатеринбурге эвакуировали главный корпус Уральского федерального университета на улице Мира, а также студенческое общежитие №6 на улице Чапаева. Как сообщили "Уралинформбюро" студенты, поступила информация о минировании.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что комментарии будут давать представители полицейского главка. Однако на момент публикации новости получить официальную информацию в ГУ МВД не удалось. Пресс-служба университета не доступна для звонка.

Следует напомнить, что Россию осенью захлестнула волна телефонных минирований. Атаке лжетеррористов подверглись десятки городов. В уральской столице наиболее масштабные эвакуации произошли в конце сентября - тогда "заминированными" оказались более 150 зданий.

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