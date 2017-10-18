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Пенсионерка и ее внучка попали в больницу после поездки в екатеринбургской маршруткеСегодня в 09:04

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Произошедшим заинтересовались сыщики.

Следователи проводят проверку по факту травмирования двух пассажиров в маршрутном такси в Екатеринбурге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел утром 17 октября 2017 года на улице Первомайской. Водитель автобуса Peugeot резко затормозил, из-за чего пассажиры повалились на пол. Двое из них получили повреждения: 65-летняя женщина госпитализирована с предварительным диагнозом "перелом лучевой кости левой руки и ушиб правого бедра", ее 5-летняя внучка доставлена в больницу с ушибом мягких тканей головы.

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