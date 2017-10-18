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Со дня на день на Землю рухнет неконтролируемая космическая станция Сегодня в 08:43

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Куда – не знают даже ученые.

Китайская орбитальная станция Tiangong-1, контроль над которой потерян, в ближайшие несколько месяцев рухнет на Землю. Куда она упадет, не могут предположить даже ученые, пишет The Guardian.

Масса объекта составляет 8,5 тонны. О потере управления над ним официальный Пекин сообщил в 2016 году. С тех пор эксперты пытаются понять, куда и когда рухнет станция. Пока что им удалось рассчитать, что до уровня земной атмосферы она снизится в период с октября 2017 года по апрель 2018-го, передает "Уралинформбюро".

Астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл полагает, что большая часть корабля сгорит, проходя плотные слои атмосферы, однако до поверхности Земли могут долететь обломки массой до 100 килограммов. При этом, подчеркнул специалист, куда именно они упадут, сложно будет предугадать даже за несколько дней до этого.

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