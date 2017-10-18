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Жительница Актау вышла в окно вместе с дочерьюСегодня в 09:29

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Подстраховавшись подушками.

В Актау 40-летняя местная жительница вместе с 15-летней дочерью выпрыгнули из окна третьего этажа. Очевидцы сообщают, что пострадавшие могли спасаться бегством из квартиры, сообщает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел 17 октября около 22.00. Сейчас мать и девочка находятся в Магнистауской областной больнице в тяжелом состоянии. По словам жителей дома, квартира, в которой жили пострадавшие, была съемной.

"Они были одеты, на них была обувь, у женщины с собой сумка. Явно от кого-то убегали, если прыгали с подушками, которые они взяли с собой для подстраховки", – цитирует соседей женщины и девочки городское информационное агентство "Лада".

Причины происшествия пока не известны.

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