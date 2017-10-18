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Под Миассом автомобиль-"призрак" сбил насмерть пешеходаСегодня в 09:53

  • Текст

Водитель скрылся.

В ночь на 18 октября в миасском поселке Сыростан на улице Октябрьской неустановленный автомобиль сбил 61-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщила "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, водитель с места происшествия скрылся, его ищут.

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