Водитель скрылся.

В ночь на 18 октября в миасском поселке Сыростан на улице Октябрьской неустановленный автомобиль сбил 61-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщила "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, водитель с места происшествия скрылся, его ищут.