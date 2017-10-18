Спустя 2 недели.

По факту обрушения потолка в школе №142 поселка Горный Щит организована доследственная проверка.

Инцидент произошел 3 октября 2017 года. В столовой школы рухнула часть штукатурного слоя потолка. В это время в помещении находились школьники.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, будет устанавливаться, принимает ли руководство школы меры для безопасности учеников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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