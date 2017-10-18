Три прута прошли насквозь: в Уральске рабочий упал с крыши на заборСегодня в 14:51
- Текст
Возбуждено уголовное дело.
В Уральске рабочий упал с высоты прямо на острые прутья забора. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, передает "Уралинформбюро".
Сотрудник ТОО "Фасад строй" оступился и сорвался со второго этажа во время ремонтных работ. Несчастный случай произошел вечером 17 октября в микрорайоне "Астана" неподалеку от кафе "Бавария", хозяйку которого и винят в случившемся.
48-летнего мужчину госпитализировали в городскую многопрофильную больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, вероятность смерти очень высока.
"Операция продолжалась пять часов, и больной до сих пор находится в реанимационном отделении. Три прута проткнули его насквозь. Были многочисленные повреждения внутренних органов", – цитирует хирурга городской многопрофильной больницы Бахтияра Ташкенбаева Tengrinews.kz.
Очевидец происшествия отметил, что пострадавший был в сознании, но очень медленно говорил, пока висел на прутьях. Сейчас в социальных сетях распространяется сообщение, что работнику срочно нужна кровь для переливания.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:36
Свердловчанин ответит перед судом за убийство трех пенсионеров
Ради денег.Сегодня в 16:29
Экс-ректор опорного вуза Тюмени предстанет перед судом
За незаконные выплаты.Сегодня в 16:18
"Больной на голову" екатеринбуржец напугал жителей Химмаша
Ключами.Сегодня в 16:05
Банк "Открытие" пересчитает мили по картам UTair
По новым правилам.Сегодня в 16:00
Медведев раздал деньги куклам
В театрах.Сегодня в 15:58
Обвиняемый в смертельном наезде на полицейского южноуралец сдался
Под тяжестью улик.Сегодня в 15:56
Скорая отказалась ехать к пострадавшему в ДТП ребенку
Мальчик умер.Сегодня в 15:44
Скоростной поезд Екатеринбург-Челябинск "застрял" под Владимиром
Китайские деньги не дошли до РЖД?Сегодня в 15:39
Дети сотрудников "Газпром добыча Ямбург" познакомились с "Артеком"
Вместе с "Зеленой Арктикой".Сегодня в 15:23
Рабочих завалило землей при прокладке труб - двое погибли
СКР проводит проверку.Сегодня в 15:17
На Урале насчитали почти 100 тысяч потенциальных банкротов
По розничным кредитам.Сегодня в 15:14
Металлопродукция ММК блещет на WorldBuild Baku
Посвященной строительству.Сегодня в 15:10
Наплыв школьников в Екатеринбурге мешает выполнить поручение Путина
Об односменке.Сегодня в 14:57
Лучшие "охотники за головами" соберутся в Москве
Чтобы заглянуть в будущее.Сегодня в 14:51
Три прута прошли насквозь: в Уральске рабочий упал с крыши на забор
Возбуждено уголовное дело.
Главные новости
- Сегодня в 15:44Скоростной поезд Екатеринбург-Челябинск "застрял" под Владимиром
- Сегодня в 15:10Наплыв школьников в Екатеринбурге мешает выполнить поручение Путина
- Сегодня в 13:44Вице-мэр Екатеринбурга призвал горожан сделать 2025 шагов к ЭКСПО
- Сегодня в 13:11Свердловчан обяжут сортировать отходы по цвету
- Сегодня в 12:20Куйвашев запретил поднимать плату за детские сады
Аналитика
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.
"А с потолка льет дождь и видно небо..."
Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.