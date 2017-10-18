Возбуждено уголовное дело.

В Уральске рабочий упал с высоты прямо на острые прутья забора. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, передает "Уралинформбюро".

Сотрудник ТОО "Фасад строй" оступился и сорвался со второго этажа во время ремонтных работ. Несчастный случай произошел вечером 17 октября в микрорайоне "Астана" неподалеку от кафе "Бавария", хозяйку которого и винят в случившемся.

48-летнего мужчину госпитализировали в городскую многопрофильную больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, вероятность смерти очень высока.

"Операция продолжалась пять часов, и больной до сих пор находится в реанимационном отделении. Три прута проткнули его насквозь. Были многочисленные повреждения внутренних органов", – цитирует хирурга городской многопрофильной больницы Бахтияра Ташкенбаева Tengrinews.kz.

Очевидец происшествия отметил, что пострадавший был в сознании, но очень медленно говорил, пока висел на прутьях. Сейчас в социальных сетях распространяется сообщение, что работнику срочно нужна кровь для переливания.