В Челябинске инвалида оставили на съедение червямСегодня в 14:48
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Ради квартиры.
В Челябинске сиделка оставила пенсионерку на съедение червям ради квартиры. О вопиющем случае сообщили в региональном отделении "Союза добровольцев России", передает "Уралинформбюро".
Потерпевшая оформила договор ренты с бывшим соцработником. По условиям, сиделка должна была ухаживать за пенсионеркой, а взамен после смерти пожилой женщины получила бы ее квартиру.
"Поступило обращение по факту издевательства над инвалидом 1 группы, который оформил договор ренты с физическим лицом. В квартире обнаружили антисанитарию и человек с ограниченными возможностями здоровья лежал на голом грязном полу, около недели был в ожогах на нем были черви и пролежни. Сразу же увезли в ГКБ номер 2", - написал начальник регионального штаба ЧОРО "Союз Добровольцев России" и председатель общества инвалидов Владимир Корнев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
В настоящее время прокуратура и полиция проводят проверку по факту мошенничества. По словам Корнева, есть уже два потерпевших по этому делу.
Фото: ЧОРО "Союз Добровольцев России"
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