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В Челябинске инвалида оставили на съедение червямСегодня в 14:48

Ради квартиры.

В Челябинске сиделка оставила пенсионерку на съедение червям ради квартиры. О вопиющем случае сообщили в региональном отделении "Союза добровольцев России", передает "Уралинформбюро".

Потерпевшая оформила договор ренты с бывшим соцработником. По условиям, сиделка должна была ухаживать за пенсионеркой, а взамен после смерти пожилой женщины получила бы ее квартиру.

"Поступило обращение по факту издевательства над инвалидом 1 группы, который оформил договор ренты с физическим лицом. В квартире обнаружили антисанитарию и человек с ограниченными возможностями здоровья лежал на голом грязном полу, около недели был в ожогах на нем были черви и пролежни. Сразу же увезли в ГКБ номер 2", - написал начальник регионального штаба ЧОРО "Союз Добровольцев России" и председатель общества инвалидов Владимир Корнев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В настоящее время прокуратура и полиция проводят проверку по факту мошенничества. По словам Корнева, есть уже два потерпевших по этому делу.


Фото: ЧОРО "Союз Добровольцев России"

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1 комментариев из 1 | смотреть все
это российский кошмар Сегодня в 15:05

если были ожоги, значит, было преступление

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