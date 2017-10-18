Ради квартиры.

В Челябинске сиделка оставила пенсионерку на съедение червям ради квартиры. О вопиющем случае сообщили в региональном отделении "Союза добровольцев России", передает "Уралинформбюро".

Потерпевшая оформила договор ренты с бывшим соцработником. По условиям, сиделка должна была ухаживать за пенсионеркой, а взамен после смерти пожилой женщины получила бы ее квартиру.

"Поступило обращение по факту издевательства над инвалидом 1 группы, который оформил договор ренты с физическим лицом. В квартире обнаружили антисанитарию и человек с ограниченными возможностями здоровья лежал на голом грязном полу, около недели был в ожогах на нем были черви и пролежни. Сразу же увезли в ГКБ номер 2", - написал начальник регионального штаба ЧОРО "Союз Добровольцев России" и председатель общества инвалидов Владимир Корнев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В настоящее время прокуратура и полиция проводят проверку по факту мошенничества. По словам Корнева, есть уже два потерпевших по этому делу.



Фото: ЧОРО "Союз Добровольцев России"