Рабочих завалило землей при прокладке труб - двое погиблиСегодня в 15:23
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СКР проводит проверку.
В Иркутске обвалилась траншея, которую вырыли для прокладки канализационных труб. Под землей оказалось 4 человека, включая трех граждан Узбекистана.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
По предварительным данным, 17 октября во время укрепления стены траншеи, глубина которой составляла 6 метров, обвалился грунт. Трое рабочих оказались полностью погребены под землей, еще одного засыпало по пояс.
Живыми спасатели смогли достать только двоих: один из них не пострадал, у другого диагностирован перелом ключицы. Оставшиеся двое погибли под завалами.
Директор подрядной организации, выполнявшей работы, опрошен. Сейчас оперативники работают с потерпевшими и очевидцами, назначены экспертизы.
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