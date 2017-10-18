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Скорая отказалась ехать к пострадавшему в ДТП ребенку Сегодня в 15:56

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Мальчик умер.

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту отказа бригады скорой помощи выехать к ребенку, пострадавшему в ДТП в Пензе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация об отказе медиков приехать на вызов появилась в местных СМИ 12 октября 2017 года, когда в районе улицы Коннозаводской машина сбила 9-летнего мальчика.

Один из автомобилистов, оказавшихся на месте ДТП, пытался вызвать скорую из медсанчасти №59 города Заречного, расположенной поблизости. Однако диспетчер отказалась направлять бригаду, пояснив, что территорию, где произошла авария, их лечебное учреждение не обслуживает.

Ребенок от полученных травм скончался на месте до приезда врачей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Медикам грозит уголовная ответственность за неоказание помощи больному.

Ранее сообщалось, что скорая помощь отказалась приехать к актеру Дмитрию Марьянову. 48-летний артист умер в результате оторвавшегося тромба. Росздравнадзор и министерство здравоохранения Московской области инициировали проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям врачей.

Ранее по теме:
Оторвавшийся тромб погубил актера Марьянова

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