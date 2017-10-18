Ключами.

Жителей екатеринбургского Химмаша напугал неадекватный мужчина. Одна из пенсионерок сообщила в полицию, что он ударил ее шприцем.

"Никакого шприца не было. Мужчина ткнул в женщину ключами и убежал. В скором времени его задержали. Как оказалось, мужчина состоит на учете у психиатра. Его доставили в больницу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

О "ключнике" рассказала еще одна местная жительница. "Я сидела в парке на бревнышке, пока доча в коляске спала, как раз рядом с садами. А он наблюдал минут 20, а потом по-тихоньку начал подкрадываться! Я услышала шорох листьев и обернулась, а он за спиной! Ключ какой-то огромный держал в руке, как нож! Я от ужаса соскочила, книгу в зубы, коляску, чуть ли не на руки и бежать!" - написала в одном из мессенджеров екатеринбурженка Елена (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).