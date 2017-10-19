×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Краснотурьинске на заводе погиб рабочий18 октября в 18:20

  • Текст

Сам отстегнул страховочный трос.

Утром 18 октября на Богословском алюминиевом заводе погиб слесарь. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ведомство уже проводит проверку.

Мужчина готовил шаровую мельницу (цилиндр, где перемалывается боксит) к ремонту. На нем был надет пояс, который крепился к страховочному тросу. Закончив работу, слесарь отстегнул пояс. После этого рабочий упал с шестиметровой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×