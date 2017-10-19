Сам отстегнул страховочный трос.

Утром 18 октября на Богословском алюминиевом заводе погиб слесарь. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ведомство уже проводит проверку.

Мужчина готовил шаровую мельницу (цилиндр, где перемалывается боксит) к ремонту. На нем был надет пояс, который крепился к страховочному тросу. Закончив работу, слесарь отстегнул пояс. После этого рабочий упал с шестиметровой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте.