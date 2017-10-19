На неосвещенной "зебре".

В Серове под колесами грузовика погибли пешеходы. Авария произошла вечером 18 октября на перекрестке вблизи ТЦ "Галерея". Информацию об этом выложили в социальных сетях очевидцы.

Количество пострадавших в комментариях разниться. Изначально сообщалось о трех погибших: мужчине и женщине с ребенком. После свидетели трагедии уточнили, что погибли две женщины, передает "Уралинформбюро".

"Насмерть, у женщины нет головы, остальных просто раздавило, там настоящий фарш", – пишут в комментариях (орфография и пунктуация автора - прим.ред.). Отмечается, что погибшие переходили проезжую часть по "зебре", но на данном участке дороги нет освещения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области, погибли две женщины - 24 и 45 лет. Они переходили дорогу по "зебре", когда их сбил 54-летний водитель МАЗа. Водитель пояснил, что пешеходов не заметил. Освещение в месте ДТП на тот момент уже было включено.







