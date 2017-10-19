В Серове грузовик раздавил пешеходов18 октября в 20:07
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На неосвещенной "зебре".
В Серове под колесами грузовика погибли пешеходы. Авария произошла вечером 18 октября на перекрестке вблизи ТЦ "Галерея". Информацию об этом выложили в социальных сетях очевидцы.
Количество пострадавших в комментариях разниться. Изначально сообщалось о трех погибших: мужчине и женщине с ребенком. После свидетели трагедии уточнили, что погибли две женщины, передает "Уралинформбюро".
"Насмерть, у женщины нет головы, остальных просто раздавило, там настоящий фарш", – пишут в комментариях (орфография и пунктуация автора - прим.ред.). Отмечается, что погибшие переходили проезжую часть по "зебре", но на данном участке дороги нет освещения.
Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Свердловской области не удалось.
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