На неосвещенной "зебре".

В Серове под колесами грузовика погибли пешеходы. Авария произошла вечером 18 октября на перекрестке вблизи ТЦ "Галерея". Информацию об этом выложили в социальных сетях очевидцы.

Количество пострадавших в комментариях разниться. Изначально сообщалось о трех погибших: мужчине и женщине с ребенком. После свидетели трагедии уточнили, что погибли две женщины, передает "Уралинформбюро".

"Насмерть, у женщины нет головы, остальных просто раздавило, там настоящий фарш", – пишут в комментариях (орфография и пунктуация автора - прим.ред.). Отмечается, что погибшие переходили проезжую часть по "зебре", но на данном участке дороги нет освещения.

Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Свердловской области не удалось.