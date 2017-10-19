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Два неприметных пешехода погибли ночью на свердловских дорогахСегодня в 08:53

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Их не увидели в темноте.

Вечером 18 октября на трассах Свердловской области погибли два человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделение пропаганды УГИБДД по региону.

Первое ДТП случилось около 20.00 на 184 километре трассы Екатеринбург-Челябинск. Пешехода сбила Toyota под управлением 31-летнего мужчины. И погибший, и иномарка двигались в сторону столицы Урала. Скорость авто в момент аварии была больше 100 километров в час.

Другая смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург-Тюмень. В 20.40 на 34 километре трассы пешехода сбил грузовик MAN. которым управлял 43-летний мужчина.

В обоих случаях на одежде пешеходов не было светоотражающих элементов.

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