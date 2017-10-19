Еще четверо пострадали.

В ночь на 19 октября в Радужном на перекрестке улиц 50 лет Победы - Нефтяников произошла страшная авария, в которой погибла несовершеннолетняя девочка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником ДТП стал 22-летний водитель ВАЗ-2112. Он проехал на красный свет и врезался в Lada Priora.

"От шума ночью проснулась, в окно увидела что авария. Белую машину видно было у нее весь перед был разбит, а ту машину которая летела нет, она улетела в ту сторону где Нефтяник, вроде как перевернулась. И после слышны были крики женщины", - написала Галина Толоконникова в группе "Подслушано Радужный" в соцсети "ВКонаткте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

14-летняя пассажирка "двенадцатой" скончалась на месте. Травмы получили оба водителя и два пассажира ВАЗа - 17-летний юноша и еще одна 14-летняя девочка. По некоторым данным, пострадавшая школьница сейчас в коме.