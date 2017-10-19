Боевую.

На берегу реки Тура в Тюмени обнаружили боевую гранату Ф-1. Об этом "Уралинформбюро" рассказали сотрудники 32 ОФПС по Тюменской области.

Сообщение о находке поступило днем 18 октября. Прибывшие подразделения отряда провели предварительное боевое развертывание, что бы оперативно среагировать на возможный взрыв.

Саперы извлекли гранату и увезли ее на полигон для уничтожения.