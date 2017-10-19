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Под Новым Уренгоем обгорели шестеро рабочихСегодня в 13:07

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Загорелся газ.

Шестеро рабочих Новоуренгойского ЛПУ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" пострадали из-за возгорания газо-воздушной смеси на компрессорной станции. Мужчины получили термические ожоги. Четверо из них находятся в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, ЧП произошло 18 октября 2017 года во время ремонтных работ. Проводится проверка.

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