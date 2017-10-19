Он был пьян.

В Сургутском районе в отделении полиции сельского поселения Солнечный свел счеты с жизнью 49-летний задержанный.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, инцидент произошел вечером 18 октября. Мужчину доставили в отдел полиции за пьяную езду. Кроме того выяснилось, что у него не было прав.

В настоящее время проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.