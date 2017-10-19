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В Зауралье трое мужчин погибли в ДТП с фуройСегодня в 13:55

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Они ехали в легковушке.

В ночь на 19 октября на 66-м километре автодороги "Иртыш" столкнулись ВАЗ-2110 и фура МАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Курганской области, виновником аварии стал 24-летний водитель легковушки. Он не выдержал дистанцию и протаранил попутный большегруз.

Водитель ВАЗа и двое его пассажиров (мужчины 20 и 40 лет) скончались на месте.

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