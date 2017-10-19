Работяги дебоширили "под градусом".

90 вахтовиков устроили пьяный дебош в поезде дальнего следования сообщением "Нерюнгри – Новосибирск". Усмирять разгулявшихся трудяг пришлось бойцам Росгвардии, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Дебоширы зашли в поезд на станции Тында. Они уже были нетрезвы и, по всей видимости, настроены на приключения. Поэтому игнорировали требования проводников и сотрудников транспортной полиции соблюдать порядок в общественном месте и прекратить распивать алкоголь.

"В целях оперативного вмешательства в данную ситуацию и дальнейшего предотвращение негативных последствий конфликта, руководством Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте принято решение о привлечении бойцов спецподразделений Росгвардии", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Гвардейцы остудили пыл вахтовиков. Десятерых из них привлекли к административной ответственности.