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Спецназ и почти сотня вахтовиков схлестнулись в пассажирском поездеСегодня в 15:46

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Работяги дебоширили "под градусом".

90 вахтовиков устроили пьяный дебош в поезде дальнего следования сообщением "Нерюнгри – Новосибирск". Усмирять разгулявшихся трудяг пришлось бойцам Росгвардии, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Дебоширы зашли в поезд на станции Тында. Они уже были нетрезвы и, по всей видимости, настроены на приключения. Поэтому игнорировали требования проводников и сотрудников транспортной полиции соблюдать порядок в общественном месте и прекратить распивать алкоголь.

"В целях оперативного вмешательства в данную ситуацию и дальнейшего предотвращение негативных последствий конфликта, руководством Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте принято решение о привлечении бойцов спецподразделений Росгвардии", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Гвардейцы остудили пыл вахтовиков. Десятерых из них привлекли к административной ответственности.

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