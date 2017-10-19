Двое свердловчан погибли под колесами поездаСегодня в 16:04
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На разных участках железной дороги.
18 октября 2017 года в Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поезда. Трагедии произошли на разных участках железной дороги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.
Утром на 6 пикете 73 километра станции Арамиль пьяный 56-летний мужчина переходил пути в неположенном месте, когда на него наехал состав.
Вечером того же дня на 6 пикете 1661 километра станции Ревда пассажирский поезд сообщением "Нижневартовск - Волгоград" наехал на мужчину, который шел в габарите пути. На подаваемые машинистом сигналы он не реагировал. Личность погибшего устанавливается.
По обоим факта проводится доследственная проверка.
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