На разных участках железной дороги.

18 октября 2017 года в Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поезда. Трагедии произошли на разных участках железной дороги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Утром на 6 пикете 73 километра станции Арамиль пьяный 56-летний мужчина переходил пути в неположенном месте, когда на него наехал состав.

Вечером того же дня на 6 пикете 1661 километра станции Ревда пассажирский поезд сообщением "Нижневартовск - Волгоград" наехал на мужчину, который шел в габарите пути. На подаваемые машинистом сигналы он не реагировал. Личность погибшего устанавливается.

По обоим факта проводится доследственная проверка.