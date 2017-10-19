Пропавшего месяц назад мужчины.

Под Нижним Тагилом на берегу Черноисточинского пруда вблизи базы отдыха "Буревестник" нашли труп 53-летнего мужчины.

"Погибший пропал месяц назад - 16 сентября. Он переплывал пруд на лодке, в которой помимо него находились еще три человека. Лодка перевернула, двое мужчин утонули. Тело одного нашли сразу, а тело второго только сейчас. По факту проводится проверка", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Пригородному району Нижнего Тагила регионального СУ СКР Вадим Белкин.