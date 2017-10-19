Погибшие в шахте на Южном Урале рабочие были пьяныСегодня в 18:37
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Это стало одной из причин трагедии.
Одной из причин трагедии в шахте "Центральная" в Пластовском районе, где погибли два горняка, стало пьянство. Таковы результаты проверки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как ранее писало "Уралинформбюро", утром 23 апреля 2017 года при обрушении пород погибли двое рабочих. Еще одного мужчину госпитализировали. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".
Проверка показала, что в тот день двое рабочих самовольно оставили рабочее место, при этом один из них был пьян. Третий рабочий также находился в состоянии алкогольного опьянения.
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