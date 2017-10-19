×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Погибшие в шахте на Южном Урале рабочие были пьяныСегодня в 18:37

  • Текст

Это стало одной из причин трагедии.

Одной из причин трагедии в шахте "Центральная" в Пластовском районе, где погибли два горняка, стало пьянство. Таковы результаты проверки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как ранее писало "Уралинформбюро", утром 23 апреля 2017 года при обрушении пород погибли двое рабочих. Еще одного мужчину госпитализировали. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

Проверка показала, что в тот день двое рабочих самовольно оставили рабочее место, при этом один из них был пьян. Третий рабочий также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее по теме:
На Южном Урале при обвале в шахте погибли двое рабочих

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×