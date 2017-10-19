Пострадавших нет.

19 октября в Ноябрьске из-за гололеда произошло несколько ДТП. В частности, в опору ЛЭП врезался пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадавших нет

Фото и видео с мест аварии в соцсети выкладывают очевидцы. Днем сотрудники полиции были вынуждены закрыть выезд из города, чтобы коммунальщики привели дорогу в порядок.



Фото: Происшествия Ноябрьск, vk.com