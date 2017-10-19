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В Ноябрьске автобус протаранил опору ЛЭП из-за гололедаСегодня в 18:19

  • Текст

Пострадавших нет.

19 октября в Ноябрьске из-за гололеда произошло несколько ДТП. В частности, в опору ЛЭП врезался пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадавших нет

Фото и видео с мест аварии в соцсети выкладывают очевидцы. Днем сотрудники полиции были вынуждены закрыть выезд из города, чтобы коммунальщики привели дорогу в порядок.


Фото: Происшествия Ноябрьск, vk.com

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