Дотла.

Вечером 19 октября 2017 года в Сургуте около ТЦ "Рим" на улице Лермонтова сгорел дотла автобус ПАЗ. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"Там водитель один был, он не пострадал. Все нормально в целом", - пишут свидетели происшествия.

Причины возгорания выясняются.

Видео: Николай Логинов, vk.com