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На свердловской трассе под колесами иномарки погибла женщинаСегодня в 08:06

Фотография

Дачница из Екатеринбурга.

На автодороге Белоярский - Бруснятское - Некрасово около восьми вечера 19 октября под колесами Chevrolet Lanos погибла 86-летняя женщина. Пешеход переходила дорогу перед близко движущейся автомашиной, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

От полученных травм пенсионерка, которая приехала на дачу из Екатеринбурга, погибла на месте происшествия.

В ведомстве подчеркнули, что на одежды женщины не было световозвращаюших элементов.

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