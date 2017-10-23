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В Новом Уренгое самолет при посадке выкатился за пределы ВПП20 октября в 09:37

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Ведется проверка.

В аэропорту Нового Уренгоя в 07.15 утра 20 октября пассажирский самолет Boeing, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании S7. На его борту находились 150 пассажиров, которые были эвакуированы. Никто не пострадал.

В новоуренгойском следственном отделе на транспорте уральского СУ на транспорте СКР "Уралинформбюро" подтвердили, что информация о ЧП в аэропорту к ним поступила. "Следователи работают", - кратко прокомментировали ситуацию следователи, отметив, что подробности будут позднее.

В аэропорту давать комментарий отказались, сославшись на то, что руководство находится на совещании, и информации о произошедшем пока нет.

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