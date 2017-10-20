Ее раздавило веткой.

От недавнего урагана в Ташкенте погибла жительница Чиланзарского района. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС Узбекистана, из-за сильного ветра крупная ветка обломилась и упала на женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

Стоит отметить, что от шторма также пострадали кровли крыш жилых домов и административных зданий, были помяты машины и образовались пробки. Также в некоторых районах города не было электричества из-за обрыва проводов ЛЭП.