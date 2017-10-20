И его помощников.

Во время матча любительского чемпионата по футболу в Индии игроки одной из команд напали на судью и его помощников. Один из агрессоров ударил главного арбитра ногой в живот, передает "Уралинформбюро".

Видео инцидента появилось в Twitter спортивного журналиста Шаджи Прабхакарана. "Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру", – прокомментировал он ролик.