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Индийские футболисты избили главного судью матчаСегодня в 11:26

И его помощников.

Во время матча любительского чемпионата по футболу в Индии игроки одной из команд напали на судью и его помощников. Один из агрессоров ударил главного арбитра ногой в живот, передает "Уралинформбюро".

Видео инцидента появилось в Twitter спортивного журналиста Шаджи Прабхакарана. "Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру", – прокомментировал он ролик.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Зита Гита Сегодня в 11:47

шустрые танцоры Диско

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