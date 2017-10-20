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В Кольцово задержали пассажира с чемоданом денегСегодня в 12:08

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Он хотел их вывезти в Стамбул.

Таможенники задержали в аэропорту Кольцово пассажира, который пытался вывезти в Стамбул чемодан денег.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе кольцовской таможни, мужчина следовал на рейс через "зеленый коридор". При сканировании багажа таможенники заметили неладное. При досмотре оказалось, что в сумке у пассажира было 30,6 тысячи долларов, 170 евро, 12 тысяч рублей и 1 430 турецких лир. Деньги мужчина не задекларировал. Он настаивает, что просто не знал таможенное законодательство.


Фото: Кольцовская таможня

Таможенники изъяли валюту. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "контрабанда наличных средств". Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф в размере до 10-кратной суммы незаконно перемещенных наличных.

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