Водитель ушел.

Днем 19 октября в Первоуральске на улице Строителей, 32б пожарная машина въехала в салон красоты "Тонако". Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам местных жителей, водитель не поставил спецавтомобиль на ручник и ушел. В итоге машина сломала ограждения и скульптуру, остановившись перед входом в салон.

В происшествии никто не пострадал.



Фото: Артур Арышев, vk.com/incident96