Проводится проверка.

Следователи разбираются в причинах гибели 33-летней жительницы Добрянки. По предварительным данным, причиной смерти стал удар током.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому раю, трагедия произошла 16 октября 2017 года. Женщина зашла в ванную комнату, где была включена в электросеть стиральная машинка. Что было дальше - выясняют следователи.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.