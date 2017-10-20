Когда разрыли котлован.

В национальном парке в Ташкента строители нашли человеческие кости. Как сообщают "Новости Узбекистана", останки были обнаружены во время рытья котлована 13 октября.

Оперативники выясняют, откуда в парке появились череп и несколько других фрагментов скелета, передает "Уралинформбюро". С помощью ряда экспертиз специалисты постараются идентифицировать останки и выяснить, от чего и когда умер человек.