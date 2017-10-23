И скрылся с места ДТП.

Около 18.00 22 октября в Буланаше (Артемовский ГО) в ДТП погиб 25-летний местный житель. Авария произошла у дома №19 на улице Первомайской.

"Водитель автомобиля ВАЗ-211440 при движении со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Белинского допустил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. Велосипедист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД.

Вскоре водитель был найден. Установлено, что 29-летний мужчина, управлявший ВАЗом, не имеет водительского удостоверения.