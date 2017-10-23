Шесть человек пострадали.

Около 17.20 22 октября на 92 километре автодороги Нижневартовск – Радужный при столкновении трех автомобилей погибли два человека, шестеро получили травмы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД Югры, аварию спровоцировал 24-летний водитель автомобиля Lada Priora. Он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутный Lada Largus. От удара Largus вылетел на встречку и протаранил ВАЗ-21113.

На месте происшествия скончалась 35-летняя пассажирка ВАЗа. 11-летняя девочка, которая ехала в этом же автомобиле, скончалась по дороге в больницу. Водители транспортных средств, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей 2008 и 2014 годов рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.