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В тройном ДТП на югорской трассе погибли женщина и ребенокСегодня в 09:09

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Шесть человек пострадали.

Около 17.20 22 октября на 92 километре автодороги Нижневартовск – Радужный при столкновении трех автомобилей погибли два человека, шестеро получили травмы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД Югры, аварию спровоцировал 24-летний водитель автомобиля Lada Priora. Он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутный Lada Largus. От удара Largus вылетел на встречку и протаранил ВАЗ-21113.

На месте происшествия скончалась 35-летняя пассажирка ВАЗа. 11-летняя девочка, которая ехала в этом же автомобиле, скончалась по дороге в больницу. Водители транспортных средств, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей 2008 и 2014 годов рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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