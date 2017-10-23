Женщина и мужчина.

В минувшие выходные в Свердловской области в ДТП погибли два человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Первая авария произошла вечером 21 октября в поселке Тугулым на улице Советской. Пьяный 37-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на 79-летнюю женщину, которая шла навстречу движению машин. С места происшествия мужчина скрылся. Пенсионерку доставили в больницу, где спустя некоторое время она скончалась.

Виновника аварии удалось задержать благодаря очевидцу. Он обнаружил сбитую женщину и увидел ВАЗ с характерными для ДТП повреждениями. Автолюбитель на своем авто начал преследовать отечественную легковушку и передал информацию сотрудникам ГИБДД. Нарушителя задержали у ворот его дома. Как выяснилось, прав у него не было.

На следующий день около 17.00 произошла авария с участием пешехода в Туринске на улице Путейцев. Водитель ВАЗ-21099 сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался до приезда скорой помощи.