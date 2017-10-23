Еще четверо в больнице.

В Таласском районе Казахстана в лобовом ДТП погибли два человека. Столкнулись Volkswagen Passat и Honda CRV, сообщает Sputnik.

Авария произошла 22 октября в 9 утра неподалеку от села Арал. Одна из машин вылетела на встречную полосу, передает "Уралинформбюро". На месте ДТП погибли 69-летний водитель и 78-летний пассажир "немца", еще одну пассажирку этого авто отвезли в больницу. Водитель и двое пассажиров автомобиля Honda госпитализированы.