Фото: скриншот с видео камер в ресторане

Злоумышленника остановила охрана.

Бывший сотрудник отеля Caspian Riviera Grand Palace в Актау пытался вынести из аквариума метровую белугу. По сведениям местного издания "ИнАктау", мужчина работал в гостинице, когда она только открылась.

Молодой человек пришел в ресторан отеля, славящийся своим большим аквариумом с плавающей в нем ценной рыбой. Там он голыми руками вытащил из воды белугу, передает "Уралинформбюро". По словам директора компании, он знал, как открыть резервуар.

Сбежать с награбленным не удалось: охранники успели поймать злоумышленника на набережной. Целую и невредимую рыбу вернули обратно в воду.

Администрация отеля не стала заявлять в правоохранительные органы, поскольку попытку кражи пресекли на месте.