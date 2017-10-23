Водителя ищут.

В Свердловской области разыскивают водителя, сбившего насмерть 42-летнего мужчину в Режевском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в ночь на 20 октября 2017 года на автодороге Невьянск – Реж - Артемовский - Килачевское. В районе перекрестка с дорогой на карьер "Аманал" неустановленный автомобиль наехал на пешехода. Водитель двигался в сторону Артемовского.

При осмотре места ДТП обнаружены осколки серого пластика переднего бампера. Предположительно, виновник аварии ехал на ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 или ВАЗ-2112.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии и тех, кто что-либо знает о местонахождении водителя, пзвонить по телефонам: 8(343) 269-77-00, 8(34364) 3-13-87, 3-23-61, 8-902-25-41-831.