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14-летний школьник застрелил приятеля из ружьяСегодня в 10:27

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По неосторожности.

В Уральске 14-летний школьник застрелил приятеля из охотничьего ружья. Инцидент произошел 20 октября, когда два друга решили вместе сходить на рыбалку.

Ловить рыбу подростки отправились к пруду в поселке Деркул. Там один из них по неосторожности выстрелил в другого. Пострадавшего увезли в детскую больницу Западно-Казахстанской области с дробовым ранением грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался, передает "Уралинформбюро".

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В школе, где учились девятиклассники, рассказали, что подростки в тот день были на всех уроков, а затем отпросились у родителей на рыбалку. "Дети характеризуются положительно, ни в каких нарушениях дисциплины и правопорядка они не наблюдались у нас", – цитирует директора СОШ №12 Куляш Хайранову Tengrinews.

Одноклассники подростков рассказали изданию, что в тот день на рыбалке был и третий школьник из другого учебного заведения. Друзья погибшего считают, что выстрелил как раз он.

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