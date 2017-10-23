При пожаре в двухэтажке.

В ночь на 23 октября в Реже загорелась квартира в двухэтажке на улице 8 Марта. В пожаре погибли три человека - 66-летняя женщина, мужчины 34 и 76 лет. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, люди пытались самостоятельно выбраться, но задохнулись едким дымом в поисках выхода.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03.39. Пламя охватило 20 "квадратов" в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Спустя полчаса пожар был потушен.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что квартира могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".