×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Реже заживо сгорели три человекаСегодня в 10:20

  • Текст

При пожаре в двухэтажке.

В ночь на 23 октября в Реже загорелась квартира в двухэтажке на улице 8 Марта. В пожаре погибли три человека - 66-летняя женщина, мужчины 34 и 76 лет. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, люди пытались самостоятельно выбраться, но задохнулись едким дымом в поисках выхода.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03.39. Пламя охватило 20 "квадратов" в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Спустя полчаса пожар был потушен.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что квартира могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×