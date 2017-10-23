За рулем был бесправник.

В ночь на 22 октября 2017 года на 5-м километре трассы Нижние Серги - Михайловск - Арти вылетел с дороги и перевернулся Chevrolet Lanos.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, за рулем иномарки находился 20-летний бесправник. Молодого человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами таза и плеча. Его 17-летний пассажир скончался на месте.