Среди пострадавших есть ребенок.

Вечером 22 октября 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Металлургов 18-летний водитель Geely сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". Людей госпитализировали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, у 43-летней женщины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Более тяжелые травмы получил 43-летний мужчина - у него открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Также пострадала 11-летняя девочка - у нее сломана ключица.

Следует отметить, что у виновника аварии не было прав.