×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нижнем Тагиле молодой бесправник сбил трех человек на "зебре"Сегодня в 10:42

  • Текст

Среди пострадавших есть ребенок.

Вечером 22 октября 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Металлургов 18-летний водитель Geely сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". Людей госпитализировали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, у 43-летней женщины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Более тяжелые травмы получил 43-летний мужчина - у него открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Также пострадала 11-летняя девочка - у нее сломана ключица.

Следует отметить, что у виновника аварии не было прав.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×