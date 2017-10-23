Врачи не смогли спасти малыша.

В Костанае от открытой черепно-мозговой травмы погиб ребенок. Малыш, которому был всего год и три месяца, выпал из окна 5 этажа гостиницы, сообщает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел в ночь на 22 октября. Где были родители погибшего ребенка в момент трагедии, не уточняется.

По словам замглавврача управления здравоохранения акимата Костанайской области Екатерины Слободенюк, малыш провел в больнице два часа, после чего скончался, пишет Alau.kz.