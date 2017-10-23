Столкнулись две легковушки.

В ночь на 22 октября на 28-м километре трассы Долгодеревенское - Кыштым (Аргаяшский район) лоб в лоб столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-2107.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на месте скончались 25-летний водитель иномарки и трое пассажиров ВАЗа (35-летний мужчина и женщины 24 и 32 лет).

Водитель отечественной легковушки и еще один его пассажир были госпитализированы. Спустя некоторое время водитель умер.

Обстоятельства ДТП выясняются.