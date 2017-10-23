За одну ночь.

В Санкт-Петербурге гражданин Киргизии и местный житель пострадали от рук неизвестных в ночь на 22 октября. Мужчины госпитализированы с ножевыми ранениями ягодиц, передает "Уралинформбюро".

Злоумышленник пырнул 22-летнего киргиза ножом возле дома №33 по Будапештской улице. Иностранец сам добрался до врачей и объяснил им, что произошло. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

27-летнего петербуржца привезли в больницу на скорой. По его словам, он подрался с кем-то в районе метро "Рыбацкое". Молодого человека ранили в правую ягодицу и поясницу.

Обстоятельства происшествий выясняет полиция, пишет "Фонтанка".