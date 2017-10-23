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В Тюменской области из канализации достали тело 5-летнего мальчикаСегодня в 11:23

  • Текст

Возбуждено дело.

В тюменском селе Ивашкино из канализационного люка достали тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Как сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина, трагедия произошла утром 20 октября 2017 года. Ребенок с матерью находился на территории фермерского хозяйства. Оставшись без присмотра взрослых, он упал в канализационный колодец.

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