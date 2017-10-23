Все госпитализированы.

Ранним утром 23 октября на 22-м километре трассы Миасс - Златоуст вылетела с дороги и перевернулась Lada Granta. По предварительным данным, 24-летний водитель на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

Пострадали трое пассажиров легковушки - молодые люди 23 и 26 лет. Они госпитализированы с различными травмами, сообщила "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева.