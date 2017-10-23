Еще четверо пострадали.

Днем 22 октября на 67-м километре автодороги Аромашево - Вагай лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2112.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 22-летний водитель "двенадцатой". Он скончался на месте. Также погиб 49-летний водитель "Калины".

Пострадали 34-летний пассажир ВАЗа и трое пассажиров Lada - 13-летняя девочка, 22-летний молодой человек и 53-летняя женщина.